Новый сквер открыли на улице Крупешина в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное открытие нового сквера на улице Крупешина. Территорию площадью 1,5 гектара благоустроили к предстоящему празднованию Дня города.

В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, депутаты и жители микрорайона. Работы, начавшиеся в мае 2025 года, завершили с опережением графика, что позволило вовремя подготовить сквер к сезону активного отдыха.

«Мы помним, какой была улица: разрушенное асфальтное покрытие, негде было отдыхать. Теперь этот сквер, окруженный жилыми домами, с его зеленью, свежестью и красотой, станет новым любимым местом для всех жителей», — отметил депутат городского совета Андрей Холод.

Во время благоустройства полностью обновили дорожно-тропиночную сеть, установили современные лавочки, урны и новые фонари. Для обеспечения безопасности и комфорта жителей внедрили систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Особое внимание уделили доступности: дорожное покрытие выполнили с учетом потребностей маломобильных граждан — понизили бордюрные камни и уложили тактильную плитку.

Для любителей спорта оборудовали новую зону с турниками, тренажерами и столом для тенниса. Семьи с детьми оценят установленные качели с защитным теневым навесом, создающим комфорт в солнечные дни.

Обновленный сквер стал очередным этапом комплексного благоустройства района после реконструкции стадиона «Труд» и улицы Заречной. Теперь территория представляет собой единую и удобную пешеходную зону, где жители могут отдыхать, заниматься спортом и проводить время с семьей.

«Здесь красиво, раньше было хуже. Нам очень нравится. Мы постоянно приходим сюда на качели, а спортивная площадка — это вообще супер», — поделилась впечатлениями жительница микрорайона Дарья Фатеева.

Отметим, что работы по благоустройству в Балашихе продолжат: в 2025 году планируют привести в порядок 14 дворовых территорий и установить 30 новых детских площадок, чтобы сделать город еще комфортнее и уютнее для всех жителей.