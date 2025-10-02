Новый сквер откроют в Дрезне

В Дрезне близится к завершению масштабный проект по благоустройству сквера с современной детской площадкой. По словам представителя подрядчика, этот сквер станет не просто местом для отдыха и развлечений, но и пространством, пронизанным историей округа и его культурным наследием.

Главной особенностью проекта является использование элемента «красная нить», который является своеобразной отсылкой к историческому прошлому Дрезны, где было широко развито ткацкое производство. В связи с этим многие детали сквера, такие как пергола с качелями, скамейки, урны и другие элементы благоустройства, будут выполнены в красном цвете.

На данный момент строительные бригады уже выполнили значительный объем работ. В частности, уложено более двух тысяч квадратных метров зеленого газона. Сейчас активно продолжаются работы по укладке тротуарной плитки и асфальта. Монтаж малых архитектурных форм, таких как скамейки, урны и элементы освещения, также подходит к завершению. Все бордюры уже установлены, а также уложен асфальт на подъездных путях проезжей части, обеспечивая доступ к скверу для автомобилистов.

Кроме того, в сквере смонтированы мачты освещения и подведено электричество.