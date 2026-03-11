Новый сквер обустроят в Восточном микрорайоне в Лобне в 2026 году

Новое общественное пространство появится на улицах Вокзальной и Полевой. Его площадь составит 5 тысяч квадратных метров.

Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что проектировщики вдохновлялись близостью железной дороги, поэтому в оформлении сквера будут угадываться железнодорожные мотивы. Там установят удобные скамейки, фонари и видеокамеры для обеспечения безопасности отдыхающих. В сквере обустроят спортивную площадку, а также посадят деревья и кустарники. Густые насаждения защитят посетителей от шума железной дороги и сделают это место идеальным для прогулок и встреч.

«Новое пространство станет единым целым с современным надземным переходом, связывающим улицы Кольцевая и Полевая», — отметила Анна Кротова.

Глава городского округа добавила, что в текущем году в Лобне также появятся два других новых сквера.