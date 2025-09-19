Новый сквер обустроят в Щелкове

Жители округа скоро смогут насладиться новым местом для отдыха и прогулок — на улице Советской, вблизи дома № 1, полным ходом идет создание общественного сквера. Работы по благоустройству территории активно ведутся.

В настоящее время рабочие завершают устройство пешеходных дорожек, выкладывая тротуарную плитку и утрамбовывая грунт для обеспечения основания тротуаров. Одновременно с этим ведется выравнивание почвы под будущий газон. Вдоль аллей уже установлены фонари.

«До начала работ территория представляла собой обычную проходную зону. Теперь пространство преображается, приобретая черты полноценной зоны отдыха, где каждый сможет найти занятие по душе. Новый сквер обещает порадовать посетителей удобными и качественными скамьями для отдыха, где можно будет присесть и насладиться тишиной и покоем вдали от городской суеты», — сообщил представитель подрядчика.

Кроме того, в сквере планируется установка арт-объектов. Администрация округа планирует полностью завершить благоустройство нового сквера уже в октябре.