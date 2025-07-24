Новый сквер обустроят в микрорайоне Депо в Лобне

Новую общественную территорию планируют благоустроить в микрорайоне Депо. Администрация городского округа предлагает жителям поделиться своими идеями и внести предложения по проекту.
Сквер будет представлять собой современное общественное пространство с разнообразными функциональными зонами. Центральным элементом станет тематическая детская площадка «Локомотив». Также на территории обустроят спортивную площадку для активного отдыха и специальную зону для настольного тенниса. Реализация проекта запланирована на 2026 год.
Жители Лобни могут предлагать как корректировки существующего проекта, так и совершенно новые идеи по благоустройству территории.
Принять участие в обсуждении могут все желающие. Прием идей и предложений продлится до 30 июля. Ознакомиться с проектной документацией можно в администрации городского округа (1-й этаж), а также онлайн по ссылке (здесь же можно внести предложения).
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