Новый сквер обустроят в Лыткарине

В первой половине июля в округе стартуют работы по благоустройству прилегающей территории к Многофункциональному центру и пространства перед отделением «Почты России», расположенным в квартале 3а. Цель проекта — создание комфортной и благоустроенной зоны для отдыха и прогулок.

В рамках реализации проекта планируется создание сети новых пешеходных дорожек, установка современного освещения, размещение малых архитектурных форм, а также подключение к системе «Безопасный регион».

«Летом отмечаем рост инициатив от жителей по вопросам благоустройства. Развитие общественных пространств и модернизация дворовых территорий сохраняют статус приоритетного направления работы», — сообщил глава округа Константин Кравцов.

Он также отметил, что каждый проект по благоустройству разрабатывается и реализуется с обязательным учетом мнения горожан.