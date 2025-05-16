Новый сквер обустроят на Парковой улице в Реутове к сентябрю

В Реутове начались работы по комплексному благоустройству территории на улице Парковой возле дома № 8. Уже в сентябре здесь появится современная общественная зона.

Идея преобразования участка принадлежит самим жителям, которые на протяжении многих лет просили привести в порядок неорганизованное пространство с народными тропинками. Особое внимание при этом уделят сохранению зеленых насаждений, которые местные жители высаживали более десяти лет назад.

«Мы прекрасно понимаем ценность тех деревьев и кустарников, которые здесь находятся. Задача стоит не просто создать типовое благоустройство, а сохранить уникальный характер этого места», — отметила заместитель главы Реутова Лилия Богданова.

Проект сквера получил поддержку большинства горожан. Летом планируется повторная встреча, на которой обсудят прогресс работ.

Новая общественная зона станет уютным местом для отдыха и прогулок, сохранив при этом существующую экосистему.