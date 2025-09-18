Новый сквер на месте недостроя «Павловский Пассаж» появится в Павловском Посаде

В Павловском Посаде завершают масштабное благоустройство территории вблизи железнодорожного вокзала. Вместо недостроя «Павловский Пассаж», который много лет портил облик города, обустроят современный и комфортный сквер.

Сейчас специалисты выполняют планировку грунта для последующего посева газона и укладывают брусчатку. На месте будущего сквера устанавливают малые архитектурные формы, скамейки, урны, навесы для защиты от непогоды и новые дорожные знаки. Там также выполнят озеленение, которое добавит общественному пространству уюта. Новый сквер улучшит внешний вид привокзальной площади и создаст комфортные условия для всех, кто прибывает в город или ожидает свой транспорт.

«Эти позитивные перемены стали возможны благодаря личной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализации народной программы партии „Единая Россия“. Мы работаем для того, чтобы каждый уголок округа становился лучше и удобнее для жизни», — подчеркнул глава Павловского Посада Денис Семенов.