Новый сквер благоустроят в Балашихе к сентябрю

Благоустройство сквера общей площадью 1,2 гектара началось в конце мая 2024 года. По просьбе ветеранов здесь установят монумент самолета, который передали войска противовоздушной обороны. Он станет символом бывшего военного городка.

Работы на объекте выполнены на 20%. Здесь уже демонтировали старые конструкции и спилили сухостойные деревья. Старт проекта приурочили к 62-й годовщине образования бывшего военного городка Заря.

«Раньше здесь располагался дом офицеров, в свое время он был разрушен. Мы снесли остатки здания, освободили территорию и приступили к благоустройству. На эти цели выделено около 100 миллионов рублей», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В новом сквере появятся пешеходные дорожки, а также детская и спортивная площадки. Работы планируют завершить в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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