Новый сквер благоустроили на Пролетарской улице в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров обошли сквер на Пролетарской улице у дома № 27 в микрорайоне Железнодорожный. Это новое место отдыха победило во всероссийском рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства.

Как рассказал в своем телеграм-канале Игорь Брынцалов, около девяти тысяч жителей Балашихи проголосовали за благоустройство сквера на Пролетарской улице.

«Он стал продолжением „Бульвара цветов“ и основной площадкой для проведения праздничных мероприятий. Также это пешеходная зона, по которой люди идут к станции МЦД-4», — добавил он.

Рабочие уложили здесь современное покрытие, обустроили велосипедные дорожки, выполнили озеленение. Для комфортного отдыха горожан поставили скамейки и урны, разместили информационные стенды. Помимо этого, в сквере провели качественное освещение, а также установили видеокамеры и подключили их к системе «Безопасный регион».

Отметим, что в текущем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории региона благоустроили 14 скверов, а в следующем году приведут в порядок еще 19.

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