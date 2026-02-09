Новый склад в деревне Перепечино создаст 50 рабочих мест в 2026 году

Новый склад построят в Солнечногорске в этом году. Там будут хранить товары народного потребления, включая питьевую воду в 19-литровых бутылях. На объекте создадут 50 рабочих мест.

Готовность объекта уже превысила 76%, рассказали в региональном стройнадзоре. Общая площадь корпуса вместе с административно-бытовой частью превысил 8,2 тысячи квадратных метров. Ожидается, что суточный грузооборот там составит более тысяч тонн.

Хранить товары будут на стеллажах, что позволит оптимизировать логистику иу скорить оработку заказов.

«Новый складской комплекс расширит логистические возможности территории вблизи деревни Перепечино и сократит плечо доставки для дистрибьюторов товаров массового спроса, работающих в Подмосковье и столичном регионе», — отметили в ведомстве.

Завершить строительство планируют во втором квартале этого года.