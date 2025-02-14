Новый склад предприятия «Самоспас» открыли в Истре

В конце 2024 года предприятие в Истре реализовало инвестиционный проект «Строительство склада». Инициатива предусматривала возведение комплекса для производства и хранения средств спасения и эвакуации при пожаре.

«Самоспас» — это компания, которая является ведущим производителем в России автоматических систем спасения и экстренной эвакуации людей с высоты. Организация принимает участие в государственной программе «Производительность труда», направленной на то, чтобы помочь компаниям сделать работу сотрудников более эффективной и результативной, а также увеличить выпуск продукции.

Среди заказчиков «Самоспас» — государственные и коммерческие организации, а также частные лица из России, Казахстана и Белоруссии.

Сотрудники компании проводят измерения высоты зданий, обучают клиентов пользоваться самоспасателями, демонстрируют процесс спуска, а также устанавливают и тестируют стационарные точки крепления.