Новый склад гофроупаковки построят в Павловском Посаде в этом году
Новый склад для производителя упаковки из гофрокартона построят в Павловском Посаде. Благодаря этому предприятие увеличит запасы продукции почти на семь тысяч тонн. Запустить объект планируют в четвертом квартале года.
После запуска нового склада запасы гофрокартона увеличатся с нынешних 12 до 19 тысяч тонн.
Площадь объекта составит 5,9 тысячи квадратных метров. Там организуют полноценную логистику, включая прием материалов, размещение, хранение и отпуск продукции.
Возведение склада будут вести под контролем регионального стройнадзора. Сейчас готовность объекта составляет 18%.
Застройщиком выступит «Павлово-Посадский Гофрокомбинат». Компания работает на рынке гофроупаковки более 20 лет.