Новый склад гофроупаковки построят в Павловском Посаде в этом году

Фото: Главгосстройнадзор МО

Новый склад для производителя упаковки из гофрокартона построят в Павловском Посаде. Благодаря этому предприятие увеличит запасы продукции почти на семь тысяч тонн. Запустить объект планируют в четвертом квартале года.

После запуска нового склада запасы гофрокартона увеличатся с нынешних 12 до 19 тысяч тонн.

Площадь объекта составит 5,9 тысячи квадратных метров. Там организуют полноценную логистику, включая прием материалов, размещение, хранение и отпуск продукции.

Возведение склада будут вести под контролем регионального стройнадзора. Сейчас готовность объекта составляет 18%.

Застройщиком выступит «Павлово-Посадский Гофрокомбинат». Компания работает на рынке гофроупаковки более 20 лет.

