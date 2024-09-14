Новый скейт-парк открыли в сквере Рубцовой в Химках

В сквере Марии Рубцовой в Химках состоялось торжественное открытие нового скейт-парка, занимающего более тысячи квадратных метров. Современный комплекс включает в себя две площадки: боул-чашу и памп-трек, которые обещают стать популярным местом для любителей активного отдыха.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что при содействии регионального министерства благоустройства теперь у ребят есть современная площадка.

На открытии юных химчан порадовали мороженым, а заместитель главы округа Олеся Романова, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подарили ребятам шлемы и сувениры.

Напомним, что модернизация сквера была проведена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Скейт-парк, расположенный в центре города, стал доступным для всех желающих и обещает стать местом не только для тренировок, но и для общения и обмена опытом.

Кроме того, на территории сквера оборудовали зону для игры в пинг-понг, обновили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и урны.

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