Новый скалодром открыли в лицее имени Стрельцова в Воскресенске

В лицее имени Стрельцова открыли единственный в Воскресенске скалодром. Преподаватели планируют развивать навыки детей, чтобы принимать участие в соревнованиях по скалолазанию.

Для того чтобы установить скалодром в лицее, понадобился не один год.

«Это дорогостоящее удовольствие, но нас поддержали администрация, глава, Совет депутатов, управление образования. Скалодром будет полезен не только нашим олимпийцам, но и тем романтикам, кто хотел бы в будущем покорять вершины гор», — рассказал директор лицея имени Стрельцова Андрей Копцов.

Ученицы 10-го класса стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ. В этом году они собираются достичь новых высот. Развивать навыки альпинизма смогут ученики с 1-го по 11-й класс.

Почетные гости пришли на открытие. Они поздравили педагогический состав лицея.

«Наш лицей нацелен на развитие военно-патриотического движения, спорта и здорового образа жизни, поэтому мы сегодня открываем новый и первый в нашем округе скалодром», — сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

Учитель ОБЖ Владимир Рассказов за 20 лет педагогического стажа подготовил не одно поколение призеров и победителей олимпиад. Он вошел в топ-100 лучших преподавателей Подмосковья. Для педагога открытие скалодрома — давняя мечта, которая открывает новые горизонты и цели.

«Во-первых, скалодром рассчитан, чтобы развивать детей. Они умеют вязать узлы, страховать, работать в команде. Мы планируем, что будут заниматься дети разного уровня — и маленькие, и взрослые. Это не только подготовка к олимпиаде, но и развитие, как я уже сказал, физических качеств детей», — уточнил Владимир Рассказов.

Ученики лицея смогут отрабатывать вертикальное и горизонтальное перемещение — траверс.

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