Новый скалодром начал работать в Егорьевске

В спортивной школе «Виктория» состоялось торжественное открытие нового современного скалодрома. Инициатором и главным идейным вдохновителем выступил тренер школы по скалолазанию Руслан Гильмутдинов.

«Его видение и энергия нашли мощную поддержку среди родителей воспитанников, которые активно участвовали в голосовании на этапе утверждения проекта, демонстрируя истинную заинтересованность в развитии спортивной инфраструктуры для детей», — сообщили в спортивной школе.

До недавнего времени тренировки юных скалолазов Егорьевска проходили на базе «Дворца спорта Егорьевск». Несмотря на энтузиазм спортсменов и тренера, такие условия имели свои ограничения. Теперь же спортивная школа «Виктория» обрела собственную, полностью оборудованную площадку, отвечающую всем стандартам безопасности и тренировочного процесса.

Новый скалодром — это комплексная профессиональная система, позволяющая спортсменам оттачивать навыки в более комфортных условиях, осваивать новые трассы различной сложности и готовиться к соревнованиям. По данным администрации муниципалитета, потенциал нового объекта огромен. В ближайшей перспективе здесь планируется организация межмуниципальных и даже межрегиональных стартов.