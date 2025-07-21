Новый школьный стадион открыли в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе

Открытый стадион появился в одном из жилых комплексов Ленинского округа. Заниматься на нем могут все желающие.

Школа, у которой расположился стадион, приняла участие в губернаторском проекте «Открытый стадион». Благодаря этому любители спорта смогут бесплатно заниматься на площадке.

«До 20 августа пользоваться стадионом можно будет с восьми утра до 10 часов вечера. Далее — руководство учебного заведения определит график доступа на площадку, опираясь на пожелания жителей. Спортивную зону огородили от образовательного учреждения, а также оборудовали отдельным входом. По периметру установили камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе „Безопасный регион“», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Открытие отметили спортивным праздником. Участниками стали около 400 человек. Они выполнили задания и получили медали «Спортивный житель». Также прошел товарищеский футбольный матч между командами ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное».