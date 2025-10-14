Новый школьный корпус построят на улице Ватутина в Подольске к 2028 году

Новый школьный корпус построят на улице Ватутина в Подольске. Он будет рассчитан на 550 мест. Старое здание школы уде снесли, сейчас на его месте ведут подготовительные работы.

Как сообщили в областном Минстрое, сейчас на площадке трудятся 15 человек и спецтехника. Там обустраивают места для складирования материалов, подъездные дороги и освещение.

«В рамках первого этапа работ проведен снос старого здания школы, которое было признано аварийным. Площадь нового школьного корпуса составит порядка 10 тысяч квадратных метров», — рассказали в министерстве.

В новом корпусе создадут читальный зал, учебные классы, кабинеты для занятий творчеством, физкультурный и актовый залы. На территории будут спортивные площадки и места отдыха.

Здание построят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить работы планируют в 2028 году.