Новый шахматный клуб открыли в Щелкове

Щелковская средняя школа № 12 имени Валерия Чкалова открыла двери для учеников нового шахматного клуба, названного именем российского гроссмейстера Сергея Карякина. Сразу после открытия состоялось первое соревнование, в котором смогли проявить свои таланты начинающие шахматисты.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков лично присутствовал на открытии клуба и встретился с молодыми игроками, большинство из которых вскоре войдет в ряды сборной команды Московской области.

«Уверен, новый шахматный клуб станет точкой притяжения для ребят, поможет раскрыть способности, научит стратегическому мышлению и воспитает будущих чемпионов», — сообщил Андрей Булгаков.

Также он добавил, что благодаря таким инициативам школьники Щелкова имеют возможность углубленно изучать шахматы, получать знания от квалифицированных преподавателей.