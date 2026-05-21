Новый шахматный клуб открыли в Раменском округе

Новый клуб назван в честь Сергея Карякина — многократного чемпиона мира, международного гроссмейстера и президента Федерации шахмат Московской области. На мероприятии гостям напомнили, что первый подобный клуб ранее успешно начал работу во дворце культуры «Победа» в поселке Удельная.

Шахматный спорт уже набрал большую популярность в Раменском: им увлечены как дети, так и взрослые. Особое внимание на встрече уделили патриотическому проекту «Шахматы для СВОих», который был создан шахматным клубом Сергея Карякина при поддержке партии «Единая Россия». Инициатива позволила приобщиться к шахматному сообществу всем желающим. Также победителям областного этапа всероссийского турнира «Ход Победы» вручили дипломы и кубки. В числе лучших оказались и раменские спортсмены.

Подобные проекты эффективно укрепляют связь поколений и отдают дань уважения героям всех времен.