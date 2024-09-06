Новый сезон Всероссийской хоккейной лиги начался в Воскресенске

Команды «Химик» и «Омские крылья» с начала матча не давали другу друг преимущество. Однако хозяева забрали инициативу и выиграли. Лучшими игроками стали Павел Ткаченко, Роман Рукавишников, Никита Сусуев и Никита Соколов.

«Родной клуб с лихвой отблагодарил болельщиков за долгое летнее ожидание, показав сегодня первоклассный воскресенский хоккей в схватке с „Омскими крыльями“, одержав уверенную первую победу со счётом 4:0. Поздравляю всех поклонников хоккея с началом нового сезона, желаю всем ярких эмоций, захватывающих матчей, красивых голов и, конечно же, громких побед „Химика“!» — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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