Новый сезон «Вахты Памяти» начался в Подольске

В Подмосковье дали старт новому поисковому сезону «Вахты Памяти». Мероприятие прошло в мемориальном комплексе на высоте Длинной, недалеко от Подольска.

На высоте Длинной в 1941 году намертво встала 43-я армия, прикрывая дальние подступы к Москве. Сегодня эти рубежи снова в строю — но уже как поле для исследователей.

«Традиционно каждый год в торжественной обстановке провожаем поисковиков в очередной путь, очередной год, очередной сезон. Осенью соберемся здесь же, на высоте Длинной, на мемориале Кузовлево, чтобы захоронить останки героев, которые будут подняты в течение этого сезона», — рассказал начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.