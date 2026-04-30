Новый сезон «Вахты Памяти» начался в Подольске
В Подмосковье дали старт новому поисковому сезону «Вахты Памяти». Мероприятие прошло в мемориальном комплексе на высоте Длинной, недалеко от Подольска.
На высоте Длинной в 1941 году намертво встала 43-я армия, прикрывая дальние подступы к Москве. Сегодня эти рубежи снова в строю — но уже как поле для исследователей.
«Традиционно каждый год в торжественной обстановке провожаем поисковиков в очередной путь, очередной год, очередной сезон. Осенью соберемся здесь же, на высоте Длинной, на мемориале Кузовлево, чтобы захоронить останки героев, которые будут подняты в течение этого сезона», — рассказал начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.
В прошлом году поисковики подняли останки 26 бойцов. Главное событие прошлого сезона — первая антропологическая реконструкция обликов павших.
На церемонии с напутственным словом от имени Героя России и депутата Государственной думы Дмитрия Саблина выступил член «Боевого братства» и кавалер ордена Мужества Александр Постников.
«Уважаемые поисковики, искренне приветствую вас и благодарю за труд по поиску и увековечиванию памяти защитников Отечества. Ваша деятельность — это не просто поиск, это возвращение имен героев, павших за свободу нашей Родины», — обратился к участникам Александр Постников.
«Вахта Памяти» — это не только раскопки, это часы проведенные в архивах, звонки в отдаленные деревни. Найденные останки солдат — это возвращенные имена, восстановленная семейная память и еще одна строка в общей летописи подвига.