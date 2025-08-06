Новый сезон тренировок начнется на гребной базе в Балашихе

«Купавинская гребная база» в Балашихе открывает новый сезон тренировок по гребле, присоединиться к которым может любой желающий. В этом году спортивное учреждение продолжает развивать свои программы, включая греблю на лодках класса «Дракон», и активно ищет новых участников.

Гребля на лодках класса «Дракон» — это восточный вид спорта, который имеет международный статус и привлекает внимание многих любителей активного отдыха. На «Купавинской гребной базе» реализуют две основные программы: десятка и двадцатка, что позволяет участникам выбрать формат, соответствующий их интересам и физической подготовке.

«В прошлом году наша база приобрела „драконов“. Это был новый опыт для нас. Второй год мы выступаем на соревнованиях, и за такое короткое время уже натренировались и стали брать призовые места. Я всех приглашаю к нам в команду», — рассказала капитан женской команды балашихинских спортсменов Олеся Любезнова.

Учеников ждут увлекательные тренировки, возможность участия в ежегодных Всероссийских соревнованиях и чемпионатах. На «Купавинской гребной базе» также проходят занятия на байдарках и каноэ. Подробности о тренировках и расписании можно узнать на сайте по ссылке.