Новый сезон Школьной лиги начался в Коломне

16 команд городского округа Коломна будут бороться за звание лучших в сезоне 2025-2026 Единой школьной лиги. Впереди у ребят большое количество спортивных состязаний по различным дисциплинам.

В течение учебного года ребята примут участие в турнирах по таким спортивным направлениям, как волейбол, шахматы, мини-футбол и баскетбол формата 3×3.

На торжественном открытии сезона присутствовал глава городского округа Александр Гречищев. «Для наших ребят — это больше, чем спорт: это уверенность в своих силах, новые возможности, крепкая дружба и командный дух. На пути к победам и достижениям школьников ждут матчи звезд и встречи с прославленными спортсменами», — рассказал руководитель муниципалитета.

В этот же день состоялась жеребьевка и распределение участников по группам. Их провели победители шоу «Титаны» на ТНТ Николай Бобылев и шоу «СуперНиндзя. Дети» на СТС Филипп Моляков.

После завершения мероприятия прошел дружеский поединок по футзалу между сборной школой № 16, победившей ранее в Коломенской школьной лиге, и дебютантами турнира — коллективом из Озерской школы № 2. Игра завершилась победой более опытных спортсменов со счетом 4:0.