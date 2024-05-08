Новый сезон проекта «Выходи во двор» начнется 18 мая в Серпухове | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:25 Новый сезон проекта «Выходи во двор» начнется 18 мая в Серпухове Unsplash

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Первый матч проекта «Выходи во двор» состоится в Серпухове на стадионе «Спартак» 18 мая. Любительские команды сыграют со звездами футбола посетят мастер-класс от профессиональных спортсменов.

С любительской командой сразятся Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин и другие звездные спортсмены. Их тренером выступил трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны Валерий Гладилин. Комментировать игру будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

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Перед матчем для игроков проведут мастер-класс.

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