Новый сезон проекта «Умные каникулы» стартовал в Подмосковье

Стартовал новый сезон проекта Министерства образования Московской области «Умные каникулы». В этом году его участниками станут свыше 85 тысяч детей.

«Умные каникулы» — это активный и полезный отдых для школьников со второго по восьмой, а также десятого классов. Для ребят организуют образовательные интенсивы, различные исследования, а также профориентационные экскурсии.

«Когда мы запускали „Умные каникулы“ в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному», — сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В этом году интенсивная образовательная программа продлится 18 дней до 29 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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