Новый сезон проекта патриотических кинопоказов начался в Подмосковье

В Подмосковье стартовал третий сезон проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ», который организовали Министерство информации и молодежной политики Московской области вместе с телеканалом RT.Док. Это серия показов документальных фильмов на важные темы.

«Проект „СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ“ по праву считается одним из наших флагманских проектов в сфере патриотического воспитания, который мы реализуем совместно с RT уже третий год. Его ключевая особенность — сочетание двух форматов: просмотра современного качественного кино на важные темы и последующей дискуссии с авторами фильмов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в этом сезоне запланировано пять кинопоказов в разных городах Подмосковья. Первый показ прошел во Дворце культуры «Вперед» в Долгопрудном. Там собралось больше 450 студентов, волонтеров и молодых активистов из Солнечногорска, Мытищ, Лобни, Пушкино, Химок, Истры и Дмитрова.

Перед фильмом ребята посмотрели выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». На ней представили документы, фотографии и экспонаты о том, как Россия защищала свою независимость в разные времена.

Главным событием вечера стал показ фильма «Великая Победа: Одна на всех» из фестиваля «RT.Док: Время наших героев». Картина рассказывает, как народы Советского Союза объединились в годы Великой Отечественной войны.

«Специально спросил у ребят о формате — все говорят, что у современной молодежи короткое внимание, смотрят по минуте-две. А здесь нам сказали, что даже мало показалось, спрашивали про второй и третий час! Это самая лучшая оценка нашей работы», — уточнил автор фильма Дмитрий Хрусталев.

Фильм снимали в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Грузии. В него вошли воспоминания очевидцев и архивные материалы. Особое впечатление на зрителей произвела история киргизской девушки Токтогон Алтыбасаровой, которая в 18 лет приютила 150 детей из блокадного Ленинграда.

«Хочу отметить необыкновенную атмосферу сегодняшнего показа. Ребята собрались самые что ни на есть думающие, сознательные — видно, что им действительно важно знать историю своей страны», — отметила режиссер картины Екатерина Китайцева.

Напомним, мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».