Новый сезон открыли в доме культуры «Брехово» в Химках

В Доме культуры «Брехово» в Химках стартовал новый творческий сезон, открывший свои двери для детей и взрослых. Сегодня в учреждении работают 40 клубных формирований, которые посещают около 670 человек, осваивающих вокал, хореографию, фольклор и другие творческие направления.

В ДК «Брехово» занимаются как дети, так и взрослые. Воспитанники и педагоги регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях различных уровней. Одним из ярких достижений стало присуждение Гран-при Всероссийского фестиваля «Душа Баяна» руководителю фольклорного кружка «Золотая карусель» Анастасии Ларцевой.

Новшеством сезона стало открытие арт-пространства в одном из коридоров Дома культуры, оформленного по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Яркие иллюстрации в стиле граффити создала художник ДК, руководитель клубного формирования Анна Цветкова. «Нам хотелось, чтобы это пространство было для детей интересным и пробуждало у них желание не только заниматься, но и читать книги. Каждый может остановиться, рассмотреть рисунки, вспомнить знакомую историю или открыть ее для себя впервые», — рассказала лидер Движения общественной поддержки, директор ДК Светлана Пашковская.

На Дне открытых дверей гости познакомились с коллективами и руководителями клубных формирований, узнали о работе кружков и приняли участие в праздничной программе. Мероприятие стало возможностью для жителей выбрать направление по душе.

В новом сезоне в Доме культуры «Брехово» продолжатся занятия для детей и взрослых, подготовка к выступлениям, конкурсам и фестивалям. Учреждение остается важным центром культурной жизни Химок, создавая условия для творческого развития и реализации потенциала жителей округа.