Новый сезон Ночной хоккейной лиги стартовал в Подмосковье

Первые матчи прошли в дивизионе «Лига надежды 18+», который стал самым многочисленным. В нем приняли участие 51 команда в четырех конференциях. Кроме того, команды заявлены в дивизионах «Любители 40+», «Любители 50+» и «Лига мечты».

Ночная хоккейная лига включает два этапа. Первый, региональный, проходит в субъектах Российской Федерации с сентября по март. Второй этап — фестиваль хоккея, который длится две недели в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает кубок Крутова, а также грант на строительство крытого ледового катка в своем регионе.

Ночная хоккейная лига является ведущей любительской спортивной организацией в России, не имеющей аналогов как в стране, так и за рубежом. Организацию основали 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и известных хоккеистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».