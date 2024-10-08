Новый сезон Национальной молодежной хоккейной лиги стартовал в Чехове

В Чехове 5 октября начался новый сезон первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, где команды будут сражаться за престижный Кубок регионов. Открытие турнира прошло в спортивном комплексе «Ледовый дворец», который стал ареной для первых матчей сезона.

В этом году в соревнованиях участвуют 24 команды, что свидетельствует о высоком интересе к турниру и уровне подготовки его участников.

В первый день соревнований местная команда «Гранит» встретилась с хоккейной командой «Брянск». Матч, состоявшийся 5 октября, завершился убедительной победой хозяев со счетом 6:1. «Гранит» продемонстрировал отличную игровую дисциплину и командную работу, что позволило одержать значимую победу.

На следующий день, 6 октября, команды снова вышли на лед. В повторном противостоянии «Гранит» вновь подтвердил свой высокий статус, одержав победу со счетом 7:4. Игроки проявили настойчивость и стремление к успеху, сделав матч незабываемым для болельщиков и всей команды.

Отметим, что команда «Гранит» уже зарекомендовала себя как серьезный претендент на победу в Кубке Регионов, задав высокую планку для предстоящих игр.

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