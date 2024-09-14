Новый сезон Московского областного театра драмы и комедии откроется постановкой «Рок-н-ролл на закате»

Новый сезон Московского областного театра драмы и комедии откроется постановкой по пьесе Хейфеца «Рок-н-ролл на закате» 14 сентября. Об этой и других премьерах Юлии Минаковской в «Интервью 360» рассказал художественный руководитель Михаил Чумаченко.

«Биография успешного театра невозможна без поддержки, и это касается Московского областного театра. Наше взаимодействие с Министерством культуры и туризма Московской области значимо. Хотя мне сложно говорить о поддержке, ведь я сам сотрудник министерства», — уточнил спикер.

По его словам, изначально в театре была непростая ситуация: нехватка молодежи, аварийное состояние сцены. Сотрудники попросили увеличить количество мест в труппе, а также обновить здание.

«Сейчас театр востребован, хотя, когда я только пришел, в зале было всего 19 зрителей при вместимости 320 мест», — отметил Чумаченко.

Художественный руководитель сообщил, что сегодня, если в зале собирается меньше 150 человек, спектакль отменяют. Театр стал привлекательным не только для Ногинска, но и для других городов области, таких как Электросталь, Купавна, Черноголовка.

Режиссура стала интереснее, пришла молодежь. Это видно и по репертуару: иногда залы смеются на комедиях, а порой серьезные постановки, рассчитанные на более взрослую аудиторию, оказываются не менее востребованными.

«Например, наш спектакль по произведению Валентина Распутина „Последний срок“ неожиданно привлек полные залы. Это подтверждает, что театр и зритель меняются», — добавил Чумаченко.

Театр готовит новые премьеры: ближайшая — спектакль «Рок-н-ролл на закате» в сентябре. Также артисты репетируют постановку по роману Тургенева «Отцы и дети». Несмотря на то что произведение известно как часть школьной программы, режиссер хочет показать его с новой стороны. Например, через осознание, что без прошлого нельзя двигаться вперед.

«Сейчас мы активно готовимся к важным событиям: 95-летию театра и 80-летию Победы. Одним из ключевых проектов станет спектакль по произведениям Бориса Васильева: „Завтра была война“, „Самый последний день“ и другим. Мы хотим глубже раскрыть эту тему, связать ее с памятью о тех, кто защищал страну», — заключил спикер.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».