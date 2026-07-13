Новый сезон летней школы «Физика. Математика. Информатика» запустят в Дубне

В университете «Дубна» на этой неделе начнется 10-й сезон летней школы «Физика. Математика. Информатика». За годы работы она стала одной из важных площадок для поддержки талантливых учеников, интересующихся точными науками и современными технологиями.

Участниками образовательного проекта, который продлится до 25 июля, станут 70 старшеклассников из 17 регионов России. Летняя школа за время своего существования приняла почти 500 учащихся, многие из которых сегодня получают образование в ведущих технических вузах, участвуют в научных и инженерных проектах, а некоторые возвращаются в проект уже в качестве наставников.

Торжественное открытие программы состоится 15 июля в 18:30 в кампусе университета.

Юбилейный сезон — важная веха для нас. За десять лет летняя школа стала настоящей кузницей кадров для науки и высоких технологий. Мы видим свою миссию в том, чтобы поддерживать одаренных ребят, давать им доступ к передовым знаниям и ученым мирового уровня. В этом — будущее не только нашего университета, но и всей страны.

Программа школы включает лекции, встречи с ведущими учеными, работу над инженерными и IT-проектами, а также культурные и творческие мероприятия. Одной из главных особенностей инициативы традиционно станут экскурсии в Объединенный институт ядерных исследований, где школьники смогут познакомиться с работой научных лабораторий и пообщаться с исследователями.

Летнюю школу проводят при поддержке ОИЯИ. В этом году к числу партнеров проекта также присоединились ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка, НПП «Детектор», организация «Кронштадт», компании «Клауд Ком», YADRO, «Диалтек», «Криптен» и авиационная корпорация «Рубин».

Администратором школы выступает Янина Смирнова. Связаться с ней можно по номеру +7 (905) 704-09-29. Также задать вопросы можно по телефону +7 (496) 216-60-60 (добавочный 2046), электронной почте leto@uni-dubna.ru.

Дополнительные сведения доступны на сайте и в социальной сети «ВКонтакте».