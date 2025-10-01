Новый сезон конкурса «Школьная лига» стартовал в Одинцове

В стенах Одинцовской гимназии № 14 прошла жеребьевка, во время которой определили участников лиги. Более 20 образовательных учреждений округа будут сражаться за победу в четырех дисциплинах: футзале, баскетболе 3×3, волейболе и шахматах.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поддержал будущих участников конкурса.

«Спорт — это не только способ проверить свои силы, но и отличная возможность завести новых друзей, развить командный дух и навыки стратегического мышления. Все участники смогут показать свои таланты и стремление к победе в честной борьбе», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Официальное открытие сезона намечено на 15 октября, когда команды выйдут на площадку, чтобы продемонстрировать свою подготовку. Финальные игры Школьной лиги пройдут весной 2026 года, и уже сейчас все участники стартуют с надеждой на победу. Каждый матч обещает быть «битвой стратегий» и настоящим праздником спорта.