Новый сезон игры «Мафия» начнется в ДК «Балашиха» 26 сентября

Любители интеллектуальных игр и острых сюжетов приглашаются на новый сезон популярной игры «Мафия», который стартует 26 сентября во Дворце культуры «Балашиха». Игры проводятся регулярно и абсолютно бесплатно для всех взрослых жителей города.

Первая встреча нового сезона состоится 26 сентября в 19:00 в малом фойе Дворца культуры. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте учреждения.

«Мафия» — это классическая настольная игра, которая развивает логику, наблюдательность и коммуникативные навыки. Во время игры участники погружаются в атмосферу интриг, обмана и тактических решений, пытаясь раскрыть тайных «мафиози» среди горожан. Для новичков предусмотрено подробное объяснение правил и поддержка опытных ведущих, что поможет быстро включиться в игровой процесс

Игра рассчитана на участников в возрасте от 18 лет и старше.

Подробную информацию о расписании и регистрации можно узнать на официальных ресурсах Дворца культуры «Балашиха».