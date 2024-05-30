Новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace стартует в Наро-Фоминске 8 июня

Новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace стартует 8 июня в Наро-Фоминском городском округе. Все желающие смогут выбрать себе дистанцию по силам от 22 до 118 километров.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, на дистанции в Верее выйдут сотни велосипедистов: 8 июня пройдут индивидуальные заезды, а 9 июня — шоссейная гонка.

Все участники заезда получат стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль участника, также для спортсменов организуют раздевалки, камеры хранения и раздадут прохладительные напитки.

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