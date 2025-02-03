Новый сезон экопроекта по раздельному сбору мусора пройдет в Подмосковье

В Московской области стартует экологический проект «Зеленый марафон» для школьников и воспитанников детских садов. Участники будут получать экобонусы, которые смогут обменять на ценные призы. В прошлом сезоне марафон объединил 35 учебных учреждений региона, собравших и отправивших на переработку более 41 тонны вторсырья.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья сообщили, что проект не только способствует формированию экологической культуры у детей, но и помогает привлекать дополнительные ресурсы в образовательную сферу — заработанные экобаллы можно обменять на спортивный инвентарь, учебные материалы или другие полезные вещи.

Призовой фонд формируется в зависимости от общего объема собранных отходов. Так, главный приз составляет 100% экобаллов, полученных по итогам сезона. Победителем станет учреждение, собравшее наибольшее количество отходов.

Организаторы предусмотрели дополнительные номинации: за крупнейший разовый сбор и за активность в проведении акций.