Новый сезон Единой школьной лиги начался в Домодедове

На стадионе «Авангард» в Домодедове состоялось торжественное открытие второго сезона «Единой школьной лиги». Проект объединяет 14 команд образовательных комплексов округа, которые соревнуются в четырех видах спорта: футзале, баскетболе, волейболе и шахматах.

«Поздравляю всех участников с началом нового сезона. В прошлом году Домодедово показало отличные результаты, и я рада, что сегодня к лиге присоединились новые школы. Уверена, что спорт объединяет, закаляет характер и помогает добиваться успеха в жизни», — отметила Евгения Хрусталева.

С приветственным словом к школьникам обратились глава округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский.

Леонид Ковалевский напомнил участникам, что спортивные достижения невозможны без знаний, трудолюбия и патриотизма, подчеркнув, что ребята должны быть не только сильными, но и умными, готовыми защищать Родину.

Заместитель начальника управления образования Мария Швалева отметила, что «Единая школьная лига» — это не только спортивные соревнования, но и площадка для общения школьников, развития лидерских качеств и популяризации здорового образа жизни.

Особенностью нового сезона стало участие школьных медиацентров. Так, ученица школы № 7 Мария Копылова впервые попробовала себя в роли корреспондента и отметила, что это ценный опыт, который поможет ей в будущем.

По итогам товарищеской встречи победу со счетом 2:0 одержала команда Домодедовской школы № 4.

Напомним, проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и направлен на развитие спорта, лидерства и командного духа среди школьников региона.