Новый сезон «Битвы хоров» в Коломне посвятят 80-летию Великой Победы

В гимназии № 8 городского округа Коломна стартовала подготовка к очередному сезону традиционной «Битвы хоров» — масштабного вокального конкурса, который объединяет учеников, учителей и родителей. В этом году мероприятие будет посвящено 80-летию Великой Победы.

Конкурс «Битва хоров» проводится в гимназии уже десять лет. Каждый год он меняет свою тематику, вдохновляя участников на создание ярких музыкальных номеров. В прошлом году проект гимназии под названием «Битва хоров. 80 лет Великой Победе!» стал победителем федерального конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Всероссийским обществом «Знание».

«Уже совсем скоро начнется легендарная „Битва хоров“. Репертуар определен, репетиции начались. Поют все! Гимназисты, учителя, родители — все включены в процесс создания номеров. Готовимся и ждем!» — поделились в управлении образования городского округа Коломна.

Выигранный грант будет направлен на приобретение нового акустического оборудования, что позволит вывести качество проведения конкурса на новый уровень.

В этом году конкурс обещает быть особенно трогательным и значимым, ведь он посвящен великой дате в истории нашей страны.