Новый сезон беговых тренировок начался в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино состоялся первый забег четвертого сезона проекта «Уралхим Run Factory». На старт вышли около 20 спортсменов — как опытные участники, так и новички.

Проект уже четвертый год объединяет активных жителей Воскресенска. В мероприятии участвуют сотрудники филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим», а также все желающие. Занятия бесплатные, нужна только регистрация в приложении. В этом году тренировки будут проходить каждую среду в 19:00.

Занятия ведет профессиональный тренер бегового сообщества Дмитрий Салов. Программа подходит для любого уровня подготовки. Главная цель — развить выносливость и силу, чтобы уверенно преодолевать дистанции и получать удовольствие от бега. За прошлые сезоны многие участники добились впечатляющих результатов и успешно выступали на всероссийских и любительских забегах.