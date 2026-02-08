Новый сервис упростит передачу газового хозяйства в собственность Подмосковья

С нового года передача газового хозяйства в государственную собственность Московской области станет проще благодаря новому электронному сервису. Министерство имущественных отношений Московской области совместно с АО «Мособлгаз» при технической поддержке Министерства государственного управления, информационных технологий и связи запустили онлайн-сервис для жителей и организаций региона. Теперь они могут передавать принадлежащие им газовые сети в государственную собственность Московской области через региональный портал госуслуг.

«Теперь подавать заявку можно прямо на сайте регионального портала госуслуг. Новый сервис позволяет пользователям автоматизировать заполнение заявления и облегчает проверку необходимой документации», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Принимая имущество в свою собственность, Московская область берет на себя обязательства по обслуживанию газовых сетей. Это позволит жителям избавиться от ответственности за содержание коммуникаций, а государство сможет планировать модернизацию инфраструктуры.

Для подачи заявления на передачу газовой сети в государственную собственность необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале региональных госуслуг Московской области. 2. Зайти на РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/services/23185). 3. Ввести категорию пользователя и сведения об имуществе газового хозяйства. 4. Подписать автоматически сформированное заявление и прикрепить его в интерактивную форму.

Статус рассмотрения заявления можно отследить на регпортале. После отправки заявления оно в течение месяца рассматривается Минмособлимуществом, и при положительном решении в адрес заявителя направляется договор дарения.

Важно отметить, что перед подачей заявления необходимо убедиться, что газовая сеть зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и не имеет ограничений, таких как залог или арест.