Новый сервис по вывозу стройотходов появился на «Доброделе» в Подмосковье

Жители Подмосковья получили возможность оформлять заявки на вывоз строительного мусора онлайн. Такой электронный сервис заработал в приложении «Добродел», рассказали в Мингосуправления региона.

В приложении «Добродел» собрали все необходимые для комфортной жизни функции. Благодаря новому сервису проще станет еще одна услуга, отметила глава министерства Надежда Куртяник. Так, жители смогут получить легкий доступ к легальным перевозчикам стройотходов.

«Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести свой вклад в защиту окружающей среды», — отметила она.

Сервис доступен в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Дом и ЖКХ». Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться и заполнить форму, указав контактные данные, адрес, объем отходов и желаемую дату вывоза. Ответ поступит в течение одного рабочего дня.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.