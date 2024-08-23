Новый сервис по вывозу ненужных вещей запустили в Подмосковье

Сервис по вывозу ненужных вещей запустили на региональном портале госуслуг. О новых возможностях рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Чтобы правильно утилизировать бытовую технику, ее нужно самому отвезти в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Благодаря новому сервису избавиться от ненужных вещей можно быстро и просто. Все, что требуется, — оформить онлайн-заявку», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» поможет вывезти из дома как тумбочку или кресло, так и крупногабаритные предметы, например, старую чугунную ванну. При этом в случае с техникой или изделиями из металла услуги будут бесплатными.

Понадобится авторизоваться на РПГУ, заполнить заявку, указать адрес, подходящие дату и время. Специалисты сервиса свяжутся с заявителем для уточнения деталей.

Мебель, изделия из дерева или макулатура утилизируют на платной основе. Стоимость вывоза можно уточнить на странице сервиса.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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