Новый сервис по передаче данных с «Госуслуг» появился в подмосковных МФЦ

Новый сервис «ГосQR» появился в подмосковных МФЦ. С его помощью данные из цифрового профиля на «Госуслугах» будут автоматически передаваться в информационную систему.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, пилотный проект запустили в МФЦ Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска. Позже он станет доступен во всех многофункциональных центрах.

«Благодаря новому сервису данные из цифрового профиля заявителя на портале „Госуслуг“ будут автоматически передаваться в информационную систему МФЦ. Это поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться в мобильном приложении «Госуслуг» и с помощью «Госскана» отсканировать QR-код, которые предоставят в МФЦ. После этого нужно дать согласие на использование данных.

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