Новый сервис по отслеживанию автобусов появился на «Доброделе» в Подмосковье

В приложении «Добродел» появился сервис по отслеживанию общественного транспорта. В Мингосуправления Московской области уточнили, что пассажиры теперь могут получить информацию о маршрутах, расписании и остановках.

Также пользователи получили возможность отследить нужный автобус в реальном времени.

«Кроме того, если маршрут добавить в избранное, то будут приходить push-уведомления о задержках или сходе автобуса», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Власти Московской области стремятся сделать поездки максимально комфортными для пассажиров.

«Благодаря новому сервису, который объединяет более 1900 маршрутов общественного транспорта Подмосковья, можно получить всю нужную информацию сразу о любом автобусе», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Новая услуга доступна в приложении в разделе «Общественный транспорт».