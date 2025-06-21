Новый сервис от Яндекса протестируют в Балашихе

В Балашихе и и шести других округах Московской области стартовал пилотный проект «Яндекс Вектор» — совместная инициатива региона и сервиса «Яндекс Go для бизнеса». Цифровая платформа призвана оптимизировать управление маршрутами коммунальной техники, повышая эффективность уборки улиц.

«Яндекс Вектор» использует технологии, аналогичные тем, что применяются в «Яндекс Go». Система позволяет выстраивать оптимальные маршруты, отслеживать технику в реальном времени, получать отчёты о выполненных задачах и рекомендации по улучшению работы. Платформа упрощает управление уборочными машинами и координацию дворников.

«Эта программа удобна тем, что водителю не нужно изучать город — маршрут автоматически прокладывается в навигаторе. Отклонения исключены, а система помогает контролировать работу и облегчает задачи трактористам», — пояснил Олег Левчин, заместитель начальника отдела благоустройства МБУ «Благоустройство-Балашиха».

Тестирование проекта началось в Балашихе в декабре 2024 года. Диспетчер из центра управления задает территорию и данные водителя, после чего маршрут и инструкции поступают на смартфон сотрудника. Водитель активирует задачу и следует проложенному маршруту.

На Петербургском международном экономическом форуме представили симулятор мини-погрузчика, где посетители могут попробовать управлять техникой, очищая виртуальные дворы Подмосковья от снега. На стенде региона также разместили информацию для предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса в Московской области.