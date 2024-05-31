Новый сервис «ГосQR» появится в МФЦ в Одинцове летом

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Новый сервис «ГосQR» станет доступным в офисах МФЦ Одинцовского округа в начале июня. Пилотный проект уже стартовал в Красногорске, Краснознаменске и Солнечногорске.

Благодаря новому сервису данные из цифрового профиля заявителя на портале «Госуслуг» будут автоматически передаваться в информационную систему МФЦ.

«Это поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо выполнить вход в мобильное приложение «Госуслуги». Затем через «Госскан» отсканировать QR-код, который предоставят в многофункциональном центре. Также нужно на 12 часов одобрить согласие на использование информации из цифрового профиля заявителя.

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