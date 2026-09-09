Новый сервис для помощи экспортерам запустили в Подмосковье

Сервис помогает предприятиям пройти основные этапы подготовки к поставкам за рубеж — от выбора подходящей страны до поиска потенциальных покупателей и проработки логистики. Компании могут получить информацию о требованиях к продукции, ограничениях и возможных вариантах доставки в готовом формате.

Воспользоваться услугой могут как начинающие экспортеры, так и компании, которые уже работают на зарубежных рынках. Для первых сервис может помочь оценить перспективность выбранного направления и найти импортера или дистрибьютора. Действующие экспортеры смогут изучить новые рынки и варианты продвижения продукции.

Среди приоритетных направлений «Агроэкспорта» на 2026 год — Китай, Казахстан, Индия, Саудовская Аравия и Монголия.

Все услуги предоставляются бесплатно. Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте «Агроэкспорта».