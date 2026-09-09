Новый сервис для помощи экспортерам запустили в Подмосковье
Подмосковные компании агропромышленного комплекса получили новый инструмент для выхода на зарубежные рынки. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт» запустил бесплатный сервис комплексной поддержки экспортных сделок.
Сервис помогает предприятиям пройти основные этапы подготовки к поставкам за рубеж — от выбора подходящей страны до поиска потенциальных покупателей и проработки логистики. Компании могут получить информацию о требованиях к продукции, ограничениях и возможных вариантах доставки в готовом формате.
Воспользоваться услугой могут как начинающие экспортеры, так и компании, которые уже работают на зарубежных рынках. Для первых сервис может помочь оценить перспективность выбранного направления и найти импортера или дистрибьютора. Действующие экспортеры смогут изучить новые рынки и варианты продвижения продукции.
Среди приоритетных направлений «Агроэкспорта» на 2026 год — Китай, Казахстан, Индия, Саудовская Аравия и Монголия.
Все услуги предоставляются бесплатно. Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте «Агроэкспорта».