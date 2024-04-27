Новый сервис для планировки квартир запустили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 10:30 Новый сервис для планировки квартир запустили в Подмосковье ГК «КОРТРОС»

Читать 360 в

Девелопер «Кортрос» запустил сервис «Конструктор планировок» в Подмосковье. С его помощью покупатели могут подобрать планировку квартир по индивидуальным запросам, сообщили в Минжилполитики Московской области.

«„Конструктор планировок“ дает возможность адаптировать пространство под стиль жизни клиента: сделать объединенную кухню-гостиную или две изолированные комнаты, добавить кладовую и другие опции», — заявил главный коммерческий директор ГК «Кортрос» Дмитрий Железнов.

Реклама

Количество планировок в каждом типе жилья варьируется от четырех до 22. Так, в ЖК «Равновесие» в Одинцове сервис будет доступен для одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Помещения предлагают купить с отделкой White Box, а также с готовой отделкой «под ключ».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».