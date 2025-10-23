Новый сервис для операций с недвижимостью запустили на «Доброделе» в Подмосковье

Жители Подмосковья активно пользуются мобильным приложением «Добродел» для решения важных насущных вопросов. В рамках проекта для удобства пользователей запустили новый раздел «Недвижимость».

Сервис будет доступен во вкладке «Профиль» после авторизации.

«В новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, привязывать лицевые счета, а также настраивать получение квитанций на оплату ЖКУ. Кроме того, там доступна синхронизация данных с Росреестром», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Все желающие имеют возможность добавить сведения о своих объектах недвижимости вручную или запросить автоматическую синхронизацию с данными Росреестра.

После этого появится возможность привязать лицевые счета или настроить получение квитанций за жилищно-коммунальные услуги для квартир, которые прошли синхронизацию или были оформлены по договору соцнайма.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.