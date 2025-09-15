Новый самоходный кормораздатчик пополнил парк техники агрохолдинга в Озерах

Парк сельскохозяйственной техники агрохолдинга в Озерах пополнился новым самоходным смесителем-кормораздатчиком Siloking SelfLine System 1000+ 3225. Высокотехнологичный агрегат поступил на молочно-товарную ферму «Агрофирмы Сосновка» в селе Сенницы-1.

Самоходный кормораздатчик заменяет собой сразу несколько единиц техники, что способствует сокращению потребности в дополнительном оборудовании и оптимизации расходов на топливо. Применение этой машины также позволяет решить одну из ключевых проблем сельскохозяйственных предприятий — дефицит рабочей силы. Для кормления свыше 1,2 тысячи дойных коров на ферме достаточно одного механизатора, управляющего самоходным кормораздатчиком.

«В нашем агрохолдинге с самого начала проектирования и строительства новых ферм учитывалось использование самоходных кормораздатчиков. „Агрофирма Сосновка“ осуществила значительные инвестиции в приобретение нового агрегата.

Несмотря на высокую стоимость, применение кормораздатчика является незаменимым элементом рационального кормления крупного поголовья высокопродуктивного скота», — рассказали на предприятии.